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7 Nis 2023 11:48

CIA şefi, Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret etti

CIA şefi, Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret etti

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns’ün bu hafta Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Arap medyasına göre Tahran ile Riyad arasında sağlanan normalleşme anlaşmasının ardından Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü William Burns’ün Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

Adını açıklamayan ABD'li kaynak, "Burns, istihbarat meslektaşları ve ülke liderleriyle ortak çıkarlar görüşmek için Suudi Arabistan'a gitti." dedi.

CIA sözcüsü, bu ziyaretle ilgili yöneltilen soruya, "Teşkilat, Burns'ün gezisi hakkında yorum yapmıyor." yanıtını verdi.

10 Mart'ta Pekin, Tahran ve Riyad arasında 7 yıldır askıda olan diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine yönelik anlaşmaya aracılık etmişti.

News Code 1908508

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