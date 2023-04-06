Emir Abdullahiyan, Suudi mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları 7 yıl sonra ilk kez Çin'in başkenti Pekin'de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan ile görüşmesini "olumlu" olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, "Bugün Pekin'de meslektaşım Faysal bin Ferhan ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Tahran-Riyad diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması, Hac-Umre turlarının yeniden başlaması, ekonomik ve ticari işbirliği, büyükelçilikler ve başkonsoloslukların yeniden açılması konusunda anlaştık ve aynı zamanda bölgenin istikrarı, sürdürülebilir güvenliği ve kalkınmasına vurgu yaptık." dedi.

İran ve Suudi Arabistan, büyükelçiliklerin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların yeniden başlatılması ve karşılıklı vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaştı.

İran ile Suudi Arabistan diplomatik ilişkileri başlatma kararı almıştı.

Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke, dışişleri bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada "İran ile Suudi Arabistan birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterme ve içişlerine karışmamada mutabık kaldı" denilmişti.