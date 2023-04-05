İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Çin'de görüşecek

Arapça yayınlanan Şarku'l Avsat gazetesinin ismini açıklamayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın perşembe günü Çin'in başkenti Pekin'de bir araya geleceği açıklandı.

Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan'la yaptığı son telefon görüşmesinde ramazanda yüz yüze görüşme için söz kesildi.

Emir Abdullahiyan, 19 Mart'ta Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında Bin Ferhan ile bir araya geleceğini belirtmiş ancak bir tarih vermemişti.

Pekin'de 6 Mart'ta başlayan müzakerelerde 10 Mart'ta varılan anlaşma uyarınca iki ülke, dışişleri bakanlarının buluşmasını müteakip karşılıklı büyükelçilikleri açıp büyükelçi atayacak. Anlaşmada "İran ile Suudi Arabistan birbirlerinin egemenliklerine saygı gösterme ve içişlerine karışmamada mutabık kaldı" denilmişti.