Galibaf: Siyonist Rejim'i ağır bir ceza bekliyor

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, meclisin bugünkü açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, Siyonist İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını ve Gazze ile Lübnan'ın güneyine saldırılarını kınayarak, "Onlarca yıldır Siyonist rejim, tüm uluslararası yasaları çiğneyerek, canice bir ölüm makinesine dönüşmüştür. Dünya Müslümanları, Filistin'deki kardeşlerini destekliyorlar ve bu yılki 'Kudüs Günü' yürüyüşleriyle muhteşem Kutsal Kudüs davasının daha güçlü olduğunu ve Siyonist rejime karşı nefretin her zamankinden daha canlı olduğunu gçsterecekler" ifadelerinde bulundu.

Galibaf, "Bugün Siyonist rejim tarihinin en zayıf durumundadır ve direniş cephesinin gücü bu rejimi korkakça tepki vermeye zorlamıştır. Bu rejim onları çok ağır bir ceza beklediğini biliyor" ifadesini kullanı.