Nasrullah: Kudüs Günü, Filistin'in özgürlüğü için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Dünya Kudüs Günün münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Nasrullahi "Hac Kasım Süleymani, Filistin'in kurtuluş yolunda şehit edilmiştir, dolayısıyla Batı Şeria'yı desteklemek ahlaki ve dini bir sorumluluktur" dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri sözlerinin devamında "Bu yıl, direniş ekseninin geçmiş yılların zorluk ve meşakkatlerinden çıktığını ve Siyonist Rejim’in, bizzat siyonistlerin deyimiyle, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir iç krii ile karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

Nasrullah ayrıca "Kudüs Günü, Filistin'in özgürlüğü için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.