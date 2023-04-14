  1. Dünya
  2. Ortadoğu
14 Nis 2023 08:52

Nasrullah: Kudüs Günü, Filistin'in özgürlüğü için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır

Nasrullah: Kudüs Günü, Filistin'in özgürlüğü için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Dünya Kudüs Günün münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah Dünya Kudüs Günün münasebeti ile bir konuşma yaptı.

Nasrullahi "Hac Kasım Süleymani, Filistin'in kurtuluş yolunda şehit edilmiştir, dolayısıyla Batı Şeria'yı desteklemek ahlaki ve dini bir sorumluluktur" dedi.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri  sözlerinin devamında "Bu yıl, direniş ekseninin geçmiş yılların zorluk ve meşakkatlerinden çıktığını ve Siyonist Rejim’in, bizzat siyonistlerin deyimiyle, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir iç krii ile karşı karşıyadır" ifadesini kullandı.

Nasrullah ayrıca "Kudüs Günü, Filistin'in özgürlüğü için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır" açıklamasını yaptı.

News Code 1908640

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler