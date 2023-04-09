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9 Nis 2023 12:10

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi

Ankara'da 500 araçla 'Kudüs'e Destek Konvoyu' düzenlendi

Siyonist Rejim'in Mescid-i Aksa ve Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Ankara'da yaklaşık 500 araçla "Kudüs'e Destek Konvoyu" düzenlendi.

Türk medyasına göre, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının öncülük ettiği Kudüs'e Destek Konvoyu'na Ankaralılar yoğun katılım sağladı.

Yaklaşık 500 araç Samsun yolundaki Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın önünde bir araya geldi. Konvoy, Altındağ ilçesindeki Melike Hatun Camii'nde son buldu.

Yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa'nın İslam dünyası açısından önemi vurgulandı.

Siyonist Rejim'in bölgede yaşanan kaosun, terör olaylarının, iç savaşların ve işgallerin yegane sebebi olduğu belirtildi, İsrail rejiminin Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günlerin çok yakın olduğu ancak bununla ilgili somut adımlar atılması gerektiği ifade edildi.

News Code 1908550

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