  1. Ekonomi
5 May 2023 11:28

İran enerji bakanı bugün Bağdat'a gidiyor

İran enerji bakanı bugün Bağdat'a gidiyor

Irak'ın el-Nuceba kanalı İran enerji bakanının bugün Bağdat'a gideceğini duyurdu.

İRNA'nın bildirdiğine göre el-Nuceba TV kanalı İran İslam Cumhuriyeti enerji bakanı Ali Ekber Mehrabiyan'ın bugün Bağdat'a gideceğini belirtti.

Bu resmi ziyaret, İran-Irak ilişkilerinin enerji alanında güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz günlerde Irak Cumhurbaşkanı, Tahran'da İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşerek Tahran ile Bağdat arasındaki gaz ve enerji alanındaki ilişkilerin devamlılığı vurgulandı.

Son yıllarda İran-Irak ilişkilerinin genişletilmesi, birçok kültürel, siyasi ve dini ortaklık nedeniyle iki ülke yetkililerinin gündeminde sürekli yer aldı.

News Code 1909086

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