Irak Cumhurbaşkanı Reşid Tahran'da

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, İran Cumhurbaşkaı İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.
Reşid, Mehrabad Havalimanı'nda İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi tarafından karşılandı.
Abdullatif Reşid, bugün Saadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılanacak.
Reşid'e İran ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.
Reisi-Reşid görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin daha önce Cumhurbaşkanı Reşid'in İran'a resmi ziyarette bulunacağını duyurmuştu.
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