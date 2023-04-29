İran-Irak ilişkilerinin geliştirilmesi bölgeye fayda sağlayacaktır

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, İran ve Irak'ın üst düzey heyetlerinin görüşmesinde Irak Cumhurbaşkanı'nın İran ziyaretinin ilişkilerin iyileştirilmesinde büyük bir adım olacağını belirterek, iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için birçok kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran-Irak ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesinin düşmanları memnun etmediğini ifade eden Reisi, "İran ve Irak, bölgedeki çıkarları doğrultusunda ilişkilerini geliştirecek. Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi iki ülkenin çıkarlarının güvence altına alınmasının yanı sıra bölgeye de fayda sağlayacaktır." dedi.

Reisi, ekonomi, enerji, transit ve ulaşım ve güvenlik işbirliği alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin ve iki ülke arasındaki mevcut anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasının önemini vurguladı.

Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid de ülkesinin İran'la ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu vurgulayarak, "İki ülke, ekonomik, siyasi, kültürel işbirliğini geliştirmek için çeşitli kapasitelere sahiptir." dedi.