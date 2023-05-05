  1. Dünya
  2. Ortadoğu
5 May 2023 11:58

Iraklı kaynaklar:

Irak, İran ve Mısır arasında arabuluculuk yapıyor

Irak, İran ve Mısır arasında arabuluculuk yapıyor

Iraklı bazı kaynaklar El-Arabi El-Cedid kanalına yaptığı açıklamada Irak, İran ve Mısır arasında arabuluculuk yaptığını duyurdu.

ismini vermek istemeyen bazı Iraklı kaynaklar El-Arabi El-Cedid kanalına yaptığı açıklamada Irak hükümetinin İran ve Mısır arasında arabuluculuk yaptığını söyledi.

Iraklı kaynaklar ayrıca İran ve Mısır heyetleri arasında geçen ay Bağdat'ta bir görüşme yapıldığını ve Tahran ve Kahire'nin Bağdat'ın arabulucu rolüne sıcak baktığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani daha önce İran'ın, Tahran-Kahire ilişkilerinde olumlu bir atmosfer oluşmasına yol açacak her türlü gelişmeyi olumlu karşıladığını ifade etmişti.

News Code 1909087

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler