Irak medyası: Sudani ile Sisi İran'ı görüştü

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi Kahire'de bir araya geldi.
Alaraby internet sitesine göre, Irak heyetinde yer alan bir diplomat, Sudani-Sisi görüşmesinde Bağdat’ın İran-Mısır ilişkileri konusundaki arabulucu rolünün masaya yatırıldığını bildirdi.
Son günlerde İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, Tahran hükümetinin Kahire ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirtti.
Bağdat yönetiminin Kahire ve Tahran arasında arabuluculuk yapacağı haberleri zaman zaman Ortadoğu basınında yer alıyor.
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