İran: Mısır'la diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, bugün düzenlediği basın toplantısında Tahran-Kahire ilişkilerine dair önemli açıklamada bulundu.

Bahadıri Cehromi, Tahran hükümetinin Kahire ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirterek, "İslam Devrimi Lideri'nin yorumunun ardından Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda gerekli tedbirler alma talimatı verdi." dedi.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, dün Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı görüşmede Mısır'la diplomatik ilişkilerin iyileştirilmesine değinmişti.

İran-Mısır ilişkilerine dair Ayetullah Hamanei, “Bu konuyu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu meseleyle ilgili bir sorunumuz yok." demişti.

Heysem bin Tarık, Tahran'dan önce Kahire'yi ziyaret ederek Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Fettah Sisi ile görüşmüştü.