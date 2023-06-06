Umman: İran, Mısır ile ilişkilerini yeniden başlatmaya hazır

Umman'ın Kahire'deki büyükelçisi Abdullah Bin Nasır El-Rehbi, Umman Sultanı Heysem bin Tarık Tahran'a yaptığı ziyarette İranlı yetkililerin, İran-Mısır ilişkilerini yeniden başlatmaya ve aralarındaki sorunları çözmeye hazır olduklarını açıkladığını söyledi.

Ummanlı Büyükelçi Heysem bin Tarık'ın Mısır ziratenin Tahran ve Kahire arasında arabuluculuk yapmak amacıyla olduğunu açıkladı.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadıri Cehromi, geçenlerde Tahran hükümetinin Kahire ile diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduğunu belirterek, "İslam Devrimi Lideri'nin yorumunun ardından Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanlığı'na bu konuda gerekli tedbirler alma talimatı verdi." demişti.