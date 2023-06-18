Irak'ın su ve barajlar konusundaki uzman heyeti Türkiye'ye gidecek

Irak medyasına göre Su Kaynakları Bakanlığından 9 kişilik teknik bir heyetin bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtildi.

Haberde, heyetin ziyaretinin amacının baraj planının yanı sıra yaz sezonunda su seviyesindeki artışı görüşmek üzere olduğu kaydedildi.

Son günlerde Irak Su Kaynakları Bakanı Avn Diab, bakanlıktan teknik bir heyetin Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıklamıştı.

Görüşmelerin bir kısmının, şu anda saniyede 340 metreküp olan su iletme seviyesini saniyede 400 metreküpe çıkarmaya odaklanacağını belirten Diab, heyetin ülkenin su toplama planlarını görüşmek için Türkiye'nin Dicle ve Fırat nehirleri üzerindeki barajlarını da ziyaret edeceğini belirtmişti.

Irak, ülkede kuraklık yaşandığını belirterek Fırat ve Dicle nehirleri üzerinden kurulan barajlardan daha fazla su bırakılması için Türkiye'ye çağrı yapmıştı.

Irak'ın yapımına tepki gösterdiği Dicle nehri üzerindeki Ilısu Barajı'nın bu ülkeye giden suyun yüzde 34 azalmasına neden olduğu söyleniyor. Irak ve Suriye'de başlayarak İran'a yönelen kum fırtınasının da su kıtlığı nedeniyle olduğu belirtiliyor.