Reuters’tan Kılıçdaroğlu yorumu: Erdoğan’ın gölgesinden sıyrıldı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde uluslararası medya kuruluşları son gelişmeleri ve analizleri yayınlamaya devam ederken, İngiltere’nin saygın haber ajanslarından Reuters da bir analiz yayınladı…

Daren Butler imzalı haberde, “Kariyeri boyunca Erdoğan’ın gölgesi arkasında takılan muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi yeni bir yola sokmaya zamanının geldiğine ve 20 yıl boyunca siyaseti domine eden adamın yaptıklarının çoğunu geri almaya zamanının geldiğine inanıyor” denildi.

Kemal Kılıçdaroğlu, dün İstanbul mitinginde seçmene seslendi.

Seçimler için, “Ülkenin modern tarihi için belki de en önemli seçim” yorumu yapılırken anketlerde Kılıçdaroğlu’nun az bir farkla önde olduğu da belirtildi. “Muhalefet bloğunun ekonomi programını değiştirme ve parlamenter sisteme geri dönme sözü veriyor” denilirken, yerel seçimlerde elde edilen başarı da hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu’nun Alevi çıkışına da dikkat çekilirken, “Birçokları Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ı yani ülkeyi en uzun süre yöneten lideri ve seçim kampanyasındaki karizması sayesinde düzinelerce seçim kazanan Erdoğan’ı yenebilme ihtimali olup olmadığını düşünüyor. Fakat analistler, Erdoğan’ın medya, adalet ve hükümetin rekor düzeydeki harcamalarına rağmen kaybetmeye hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söylüyor” yorumu yapıldı.

Kaynak: Sözcü