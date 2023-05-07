İran ve Lübnan enerji bakanları Bağdat'ta görüştü

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabiyan'ın Irak'ya yapılan "Uluslararası 3. Bağdat Su Konferansı sırasındaki ikili temasları kapsamında Lübnanlı mevkidaşı Velid Fayyad ile görüştü.
İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede Mehrabiyan, İran'ın Lübnan'daki elektrik santrallerine onarm-bakım hizmetleri sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
İranlı bakan dün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile elektrik ve su kıtlığı konularını görüşmüştü.
Uluslararası Su Konferansı, dün Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani başkanlığında başladı.
İki gün sürecek konferansta su kesintileri, kuraklığın etkileri, iklim değişikliği, Irak'ta su güvenliğini korumaya yönelik tedbirler ve baraj inşaatı konuları görüşülecek.
Söz konusu konferansta Türkiye, Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan'dan da heyetler yer alıyor.
Bağdat Su Konferansı’nın ilki Mart 2021'de, ikincisi ise Mart 2022’de düzenlenmişti.
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