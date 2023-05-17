Reisi'den "Nekbe Günü" mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi,Siyonist apartheid rejiminin kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin yayınladığı mesajda şu ifadelere yer aldı:

"İran, Siyonist apartheid rejiminin Filistin ulusuna ve bölge uluslarına karşı işlediği cinayetleri şiddetle kınıyor ve rejimin cinayetlerini durdurmak ve Filistin ulusunu desteklemek için sorumlu uluslararası kurumların caydırıcı eylemde bulunması ve işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi ve birleşik bir hükümet kurma yolunda Filistin halkının davasını ve meşru direnişini desteklemesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Siyonist rejim, Batı Şeria'daki Filistin halkına yönelik aşırı ve insanlık dışı eylemlerini ve Kudüs'teki kutsallara yönelik saygısızlığının devamında, iç krizlerden kaçmak için son günlerde Filistin vatandaşlarına yönelik hedefli suikastlar yapmaktadır.

Aralarında Filistinli kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca sivilin şehit olmasına yol açan bu cinayetler 75 yıldır bu rejimin değişmez yaklaşımı olan devlet terörü ve toplu katliamın somut göstergesidir."