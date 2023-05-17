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17 May 2023 15:14

İran- UAEA ilişkileri koruma önlemleri ve NPT'ye dayalı olarak sürüyor

İran- UAEA ilişkileri koruma önlemleri ve NPT'ye dayalı olarak sürüyor

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkilerin koruma önlemleri ve NPT'ye dayalı olarak devam ettiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu Toplantısı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, "Nükleer müzakereleri konusundan 1+5 grubu sorumludur" dedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami ayrıca, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkilerin koruma önlemlerine ve NPT'ye dayalı olarak devam ettiğini belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin İran ile yapılan işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti anlatan islami "Bu konudaki önemli olan mesele, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer anlaşmada bizim  müzakere tarafımız olmamasıdır"dedi.

News Code 1909328

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