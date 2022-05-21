Lübnan'da Nekbe'yi anma etkinliği düzenlendi

Lübnan'daki Filistinlilerin bir sivil toplum kuruluşu olan Ağarid Derneği, Filistin'de yaşanan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 74. yıl dönümü münasebetiyle Güney Lübnan'ın Sayda şehrinde geniş çaplı bir kültürel ve sanatsal etkinlik düzenledi.

Etkinliğin "Filistinli Çocuklar Şenliği - Buluşma Yerimiz Kudüs" ismiyle düzenlendiği belirtildi. Etkinliğin sponsorluğunu kısa adı İntima olan Filistin Kimliğinin Korunması İçin Uluslararası Atak isimli derneğin yaptığı ifade edildi.

Etkinlikte müzik programları ve çeşitli sanatsal faaliyetler gerçekleştirildiği ayrıca katılanlara yemek ikram edildiği belirtildi. Etkinliğe Filistinli yaşlılardan da birçok kişi iştirak etti.

Etkinlikte konuşma yapan Lübnan merkezli Sabit Yurda Dönüş Hakkı Derneği Başkanı Sami Hamud, Filistinli çocukların Nekbe'nin yıl dönümü münasebetiyle böyle bir etkinlik düzenlemelerinin çok anlamlı olduğunu, böyle bir etkinliğin işgalci siyonist lider Ben Gurion'un; "Büyükler ölür, küçükler unutur" sözünün geçersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi