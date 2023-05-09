İran'dan Siyonist İsrail'in Gazze saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, 12 kişinin şehit olmasına ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan Siyonist Rejim'in Gazze'ye yaptığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Kanani, Siyonist Rejim'in Nekbe Günü arifesinde gerçekleştirdiği saldırıyı bu rejimin çaresizliği ve zayıflığının bir işareti olarak değerlendirdi.

Sözcü Kenani "Siyonistlerin Filistin ulusuna karşı son aylarda yoğunlaşan insanlık dışı eylemleri karşısında sorumlu uluslararası kuruluşların ve Batı ülkelerinin sessizliği Siyonist apartheid rejiminin küstahça eylemlerinin devam etmesinin en önemli faktördür. " dedi.

Siyonist işgal rejimine ait savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli şehit oldu, en az 20 kişi yaralandı.