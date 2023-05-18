Reisi: Pakistan Başbakanı ile görüşeceğim

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi gerçekleştirdiği eyalet gezisi kapsamında bugün Sistan ve Belucistan eyaletindeki Kunarek kentine geldi.
Kunarek kentindeki havaalanında basına açıklamada bulunan Reisi, "Sistan ve Belucistan'ın kalkınması önceliğimizdir." dedi.
Cumhurbaşkanı Reisi, "Bugün Rasek kentinin sınırında Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşeceğim." açıklamasını yaptı.
Pakistan medyası da Şahbaz Şerif'in bugün Seyyid İbrahim Reisi ile gayrı resmi bir görüşme yapacağını bildirdi.
Bilgili kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, Pakistan Başbakanı Şerid ve Cumhurbaşkanı Reisi, İran'dan 110 megavat elektrik ithal etme projesinin açılışını yapacaklar.
İbrahim Reisi ve Şehbaz Şerif'in İran-Pakistan sınır pazarının açılışına katılacağı öğrenildi.
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