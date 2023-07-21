Emir Abdullahiyan, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre iki bakan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik skandal eylemi ele aldığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar, Kur'an-ı Kerim'e yapılan hakareti mantık ve ifade özgürlüğüne hakaret olarak nitelendirdi ve İsveç hükümetinin sorumsuz davranışını kınadı. İran ve Irak dışişleri bakanları, İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) toplantısının yapılmasının gerekliliğini vurguladılar.

İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

İran ise, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği yakınında Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık nedeniyle İsveç Büyükelçisi Mattias Lentz'i bakanlığa çağırarak şiddetle tepki göstermişti.