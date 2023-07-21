Nasrullah'tan İsveç'te Kuran-ı Kerim'e saygısızlığa tepki

Hizbullah'ın düzenlediği bir programa video konferans aracılığıyla katılan Nasrallah, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

İsveç hükümeti ve Siyonizm'in önceden planladığı Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık eylemini kınayan Hizbullah lideri, Lübnanlılarıdan Cuma namazından sonra protesto mitingi düzenleyerek İslami değerlere yapılan saygısızlığı kınamasını istedi.

Hasan Nasrullah, Kutsal kitaba yönelik saldırıların tekrarlanmaması için Arap ve İslam dünyasının Irak'ın yaptığı gibi bir tutum sergilemesi gerektiğini belirterek, "Arap ve Müslümanların yapması gereken ülkelerine baskı uygulayarak İsveç Büyükelçisi'nin gönderilmesi ve kendi büyükelçilerinin bu ülkeden çekilmesini sağlamaktır." dedi.

Nasrullah ayrıca, Lübnan hükümetine İsveç'in Beyrut Büyükelçisi'ni ülkesine gönderme ve Lübnan'ın Stockholm Büyükelçisi'ni de geri çekme çağrısında bulundu.

İslam dünyasına seslenen Nasrullah, "İslam ülkeleri İsveç'e yaptırım uygularsa, Kur'an-ı Kerim'e ve İslami değerlere hakaret sorunu da çözülür." diye konuştu.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.