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20 Tem 2023 14:03

İsveç Bağdat Büyükelçiliğini kapattı

İsveç Bağdat Büyükelçiliğini kapattı

İsveç makamları, Bağdat’daki İsveç Büyükelçiliğinin ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını duyurdu.

İsveç polisince Irak’ın Stockholm Büyükelçiliği binası önünde Kur’an-ı Kerim ile Irak bayrağını yakma eylemine izin verilmesinin ardından İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği binası ateşe verilmişti.

Yaşananların ardından İsveç’in Bağdat Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, büyükelçilik binası önünde protestoların düzenlenmesi ve binanın ateşe verilmesi nedeniyle büyükelçiliğin ileri bir tarihe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin diplomatik misyonlarını korumakta başarısız olduğunu söyleyerek, “Bağdat'taki büyükelçiliğin basılması kesinlikle kabul edilemez. Hükümetimiz, Iraklı üst düzey yetkililerle görüşmek için temas halinde” dedi.

Kaynak: İHA

News Code 1910521

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