Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İsveç bugün bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yaptı. Başkent Stokholm'de Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapıldı.

Stockholm'de polisin izin verdiği eylemde Irak asıllı Salwan Momika Kur'an ve Irak bayrağı yaktı.

Irak makamları, Kur'an-ı Kerim'i yakma saldırısının tekrarlanması halinde İsveç'le diplomatik ilişkilerini kesileceğini bildirmişti.