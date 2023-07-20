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20 Tem 2023 15:56

Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Irak, İsveç Büyükelçisi'ni sınır dışı etti

Irak hükümeti, İsveç’in Bağdat Büyükelçisi'nden ülkeyi terk etmesini istedi.

Irak resmi ajansı INA’nın haberine göre, İsveç’teki Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılardan dolayı Bağdat yönetimi İsveç Büyükelçisi Jessica Svardstrom'a ülkeden ayrılması gerektiğini iletti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Dışişleri Bakanlığı’na ayrıca Irak’ın İsveç Büyükelçiliği Maslahatgüzarını da geri çekmesi yönünde talimat verdi.

İsveç bugün bir kez daha bir provokasyona ev sahipliği yaptı. Başkent Stokholm'de Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapıldı.

Stockholm'de polisin izin verdiği eylemde Irak asıllı Salwan Momika Kur'an ve Irak bayrağı yaktı.

Irak makamları, Kur'an-ı Kerim'i yakma saldırısının tekrarlanması halinde İsveç'le diplomatik ilişkilerini kesileceğini bildirmişti.

News Code 1910524

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