İran'dan BM'ye"Kur'an-ı Kerim" mektubu

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e hitaben mektup yazdı.

Emir Abdullahiyan kaleme aldığı mektupta, bu aşağılayıcı eylemin tekrarlanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Mektupta, "İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yenilenen hakaret haberi, dünya Müslüman toplumunun ve ilahi dinlerin takipçilerinin duygularını büyük ölçüde yaralamış ve bu aşağılayıcı eylemlerin yarattığı şok ve endişe yayılmaktadır.

İran İslam Cumhuriyeti, İsveç yetkililerinin geçtiğimiz ay içinde ikinci kez meydana gelen dünya Müslümanlarının kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e hakaret ve provokatif eyleme izin vermesini şiddetle kınamakla birlikte, bu eylemin ifade özgürlüğü kisvesi altında, tüm Müslümanlara açık bir hakaret olarak, farklı toplulukları kışkırtmak ve İslam karşıtlığı ve aşırılığı teşvik etmek amacıyla yürütüldüğü konusunda güçlü bir uyarıda bulunuyor. Bu tür eylemlerin devam etmesi, nihayetinde farklı ilahi dinlerin mensuplarının barış içinde bir arada yaşamalarını ciddi risklere maruz bırakacaktır.” ifadelerine yer verildi.

İsveç'te daha önce de Kur'an-ı Kerim yakan Irak asıllı Salwan Momika, dün Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Müslümanlara destek

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Büyükelçiler Grubu'yla görüşmesinde hoşgörüsüzlük, şiddet ve İslam karşıtlığı eylemleri kınayarak, Müslüman toplumuyla dayanışma içinde olduğunu belirtti.