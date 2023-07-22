Emir Abdullahiyan, İİT Genel Sekreteri ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan görüşmede İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı eylemini şiddetle kınayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin bu önemli meseleyi halletmek için bir an önce toplanmasını önerdi.

Emir Abdullahiyan, "İsveç hükümeti derhal etkili bir adım atmazsa, İslam ülkeleri, kutsal kitap Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği için bu ülkete tutarlı bir şekilde güçlü tepki vermelidir." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da bu aşağılayıcı eylemi kınayarak, İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları toplantısını gündeme alacağına söz verdi.

Taraflar ayrıca bu tür aşağılayıcı eylemlerin tekrarlanmaması için İslam ülkelerinin kararlı ve koordineli hareket etmesinin önemini vurguladılar.

