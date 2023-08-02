Putin ve Erdoğan telefon görüşmesi gerçekleştiriyor

Sputnik'e göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

Daha önce Moskova’da açıklamalarda bulunan Putin, daha önce Erdoğan’ın telefon görüşmesi talebinde kendisinin uygun olmadığını, kendisinin talep ettiğinde de Türkiye Cumhurbaşkanı’nın uygun olmadığını dile getirdi.

Rus lider, seçim öncesinde Erdoğan’ın kendisini Türkiye’ye davet ettiğini ancak “iç siyasi süreci etkilemeye yönelik bir girişim olarak algılanabileceği” gerekçesiyle, spekülasyonlara neden olmamak için bu ziyareti gerçekleştirmediğini de ifade etti.