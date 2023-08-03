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3 Ağu 2023 10:06

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AA

News Code 1910758

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