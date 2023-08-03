Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA
yorumunuz