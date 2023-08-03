Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.56'da merkez Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

AA