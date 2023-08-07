İran'dan ABD'nin Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan’ın Japonya ziyareti

Kenani, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın Japonya’ya gerçekleştirdiği ziyarete atıfta bulunarak, Emir Abdullahiyan’ın Japonya Başbakanı ile de bir araya geleceğini söyledi.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

''Tahran hükümetinin önceliği Asya'nın önemli ülkelerinden biri olan Japonya ile ikili ilişkileri geliştirmektir. Japonya’daki görüşmelerde ikili, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacak.''

Japon bankalarında dondurulan İran'a ait dövizler hakkında Kenani, ''Tahran’ın Japonya'dan alacakları ile ilgili konular gündemde. İran'ın tahsil edemediği alacakları çok önemli bir konu ve hükümet tarafından özenle takip ediliyor. Geçen yıl New York'ya yaptığı ziyarette Japonya Başbakanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Reisi de bu konuyu gündeme getirmişti.'' ifadelerini kullandı.

Üst düzey Rus yetkiliden İran'a ziyaret

Kenani, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un İran ziyaretine ilişkin, Rus yetkilinin yarın Tahran'da düzenlenecek ''İran ve BRICS'' başlıklı konferansa katılacağını söyledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na asker gönderme kararına tepki gösteren Kenani, Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde seyrüsefer güvenliğinin İran'ın önceliklerinden biri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

''Bu bölgede güvenliğin Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler arasındaki ortak işbirliği çerçevesinde sağlanması gerektiğine inanıyoruz.

Güvenlik sağlama iddiasında bulunan ABD de dahil olmak üzere yabancı güçler kendi çıkarlarını güvence altına almak amacıyla bölgedeki varlığını sürdürüyor. ABD’nin askeri varlığı hiçbir zaman bölgede güvenliğin tesis edilmesine katkı sağlayamadı, tam tersine bölge güvenliğini tehlikeye soktu.

Fars Körfezi ülkelerinin kendi güvenliklerini sağlayabilecek kapasiteye sahip olduğu için ortak bir bölgesel güvenlik modeli tasarlamak için adımlar atabileceklerine inanıyoruz. Bize göre bölgenin yabancı güçlere ihtiyacı yok.''

Suudi Arabistan'ın Araş petrol sahası açıklaması

Kenani, Suudi Arabistan'ın Araş petrol sahası açıklamasına yanıt verdi. Sözcü Kenani, '' Bu enerji sahasını teknik ve hukuki bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Kuveyt tarafıyla teknik ve hukuki görüşmeler çerçevesinde görüşmeye hazır olduğumuzu aktardık ve İran milletinin sahayla ilgili haklarına da vurgu yaptık.'' dedi.

İngiltere’nin Devrim Muhafızları iddiası

İngiltere’nin gündeminde olan Devrim Muhafızları konusuna da değinen Kenani, İngiliz hükümeti, Devrim Muhafızları Ordusu’nun bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında ve terörle mücadelede oynadığı rolü görmezden gelemez. Bu ülke asılsız iddialarla Devrim Muhafızları'nı suçlayamaz. İngiltere veya herhangi bir ülkenin suçlamaları kabul edilemez.'' değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliğinin yeniden açılması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Tahran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılmasıyla ilgili olarak, ''Riyad ile yapılan anlaşmalar ilerliyor. Suudi Arabistan'ın İran'daki büyükelçiliğinin yeniden açılacağı tarih konusunda bilgi sahibi değilim. Riyad hükümetinin bu yöndeki çalışmaları devam ediyor.'' açıklamasını yaptı.

İran Kur'an-ı Kerim'e saldırılar nedeniyle Danimarka Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı

İran'ın, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların tekrarlanması üzerine bu ülkenin Tahran Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdığını aktaran Kenani, şu açıklamalarda bulundu:

''Danimarka'nın Tahran Büyükelçisi'ne, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saygısız eylemlere karşı İran'ın güçlü itirazları iletildi. Kur'an'a karşı yapılan eylemlerin çirkin bir Siyonisizm projesi olduğuna inanıyoruz. Bu eylemler, Danimarka ve İsveç polislerinin izniyle gerçekleştiriliyor, bunun için iki ülkedeki hükümetin sorumluluğu göz ardı edilemez.''

İran-Mısır ilişkilerinde son durum

Nasır Kenani, İran-Mısır ilişkileri hakkında, ''Bu hususta yeni bir gelişme söz konusu değil. İran olarak komşu ülkeler, Arap devletleri ve İslam ülkeleriyle ilişkileri geliştirmek için hiçbir sınır tanımıyor ve bu yönde atılan herhangi bir adımı memnuniyetle karşılıyoruz.'' diye konuştu.