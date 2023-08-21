İran ile ABD arasında doğrudan müzakere gündemde değil

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Sözcü Kenani, Uluslararası Terör Kurbanlarını Anma Gününe değinerek, “İran, teröre karşı mücadelede ön saflarda yer alıyor. Yüce Devrim Lideri’nin dediği gibi, İslam Devrim Muhafızları dünyanın en büyük terörle mücadele örgütüdür” dedi.

Kenani, 19 Ağustos 1953’deki İran darbesi yıldönümüne atıfta bulunarak, “İran'daki ulusal hükümete karşı 19 Ağustos 1953’de ABD ve İngiltere darbesinin üzerinden yaklaşık 70 yıl geçti ve eski İngiltere dışişleri bakanının Guardian'a verdiği son röportaj bu bağlamda anlamlıydı” ifadesini kullandı.

Kenani, ABD ve İngiltere’nin son yıllarda İran'ın içişlerine müdahale ettikleri için hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

İranlı Sözcü Kenani, tutuklu takası süreci ve İran parasının Güney Kore'de serbest bırakılmasıyla ilgili olarak, “Bu bağlamda belirtilen süre ilgili makamlarca iki aya kadar kabul edilmiş ve bu yönde mutabakat sağlanmıştır” dedi.

Kenani, “İran parası transfer işleminin belirtilen süre içinde yapılacağı konusunda iyimseriz ve elimizdeki bilgilere göre anlaşmaya istinaden çalışmalar iyi bir süreçte devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Kenani, İranlı ve ABD’li yetkililer arasında BM Genel Kurulu oturumu sırasında doğrudan bir görüşme yapılıp yapılmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İran ile ABD arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda veya başka bir yerde doğrudan müzakere planı yok. İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakereler, ancak tanımlanmış müzakereler çerçevesinde yürütülmüştür. Bu müzakereler, tutuklu takası ve İran'ın varlıklarının blokesinin kaldırılması ve yaptırımların kaldırılması ile ilgiliydi.”

Kenani, İran’ın önümüzde Afganistan konusuyla ilgili olarak Moskova'da yapılacak toplantıya katılacağını söyledi. Kenani, İran ve Suudi Arabistan büyükelçilerinin yakında Riyad ve Tahran'da yereleşeceğini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşmesini değerlendiren Kenani, bu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirterek, “İki ülke arasındaki işbirliği ve diyalog süreci ilerlemekte ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler sürecinde yeni bir sayfa açabilir” dedi.

Sözcü Kenani İran ve Suudi Arabistan’ın iki ülkenin ortak ekonomik komisyonu toplantısını bir an önce gerçekleştirmeyi planladığını belitti.

Amerikan askeri kuvvetlerinin Fars Körfezi'ndeki varlığına ilişkin olarak Kenani, “Fars Körfezi’nde bölge dışı güçlerin varlığına ilişkin tutmu nettir. Bu varlığın bölgedeki istikrarı bozduğuna inanıyoruz. Bölge ülkelerinin bölgede güvenliğin sağlanması konusunda işbirliği yapabileceğine inanıyor ve içsel güvenliğe önem veriyoruz” ifadelerinde bulundu.

Kenani, bölgedeki Amerikan askeri kuvvetlerinin varlığının artması hakkında şunları kaydetti:

“ABD Fars Körfezi'nin güneyindeki ve kuzeyindeki ülkeler arasındaki işbirliği sürecini güçlendirme konusunda endişeli ve bu bağlamda, Fars Körfezi ülkeleri arasındaki yakınsama sürecinin artmasıyla birlikte ABD’nin iddialarda bulunduğunu ya da bölgeye yeni askeri güçlerin gönderildiğini görüyoruz. Bu eylemler tamamen kışkırtıcı ve şu anda bölgemizde tanık olduğumuz sürece aykırıdır.”

ABD’nin Suriye'deki işgali ile İran, Suriye ve Irak arasındaki ilişkileri kesmeye çalıştığına dair bir soruya Kenani, “ABD güçlerinin Suriye'deki varlığının yasa dışı olduğunu defalarca duyurduk ve Suriye hükümeti de Amerikan güçlerinin Suriye'deki işgaline son verilmesini talep ediyor. İran'ın Suriye'deki varlığı, Suriye hükümetinin talebi üzerine ve iki ülke arasında teröristlerle mücadeleye yönelik ortak işbirliği çerçevesindedir. Suriye hükümetinin bu ülkenin toprak bütünlüğü üzerinde tam egemenliğini ve Amerikan askeri güçlerinin bu ülkeden çekilmesini istiyoruz” yanıtını verdi.

Nasır Kenani, BRICS ile işbirliği İran için önemli olduğunu belirterek, “İran'ın tüm BRICS ülkeleri ile iyi işbirlikleri var ve bu işbirlikleri ekonomik alanlarda gelişmektedir” dedi.

Kenani, İran ile Suudi Arabistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere ilişkin olarak, “İki ülke dışişleri bakanları İran ve Suudi Arabistan arasındaki mevcut anlaşmaların yeniden etkinleştirilmesi ve ikili işbirliğinin geliştirilmesi sürecinde ihtiyaç duyulan yeni belgelerin imzalanması için müzakerelerin başlatılmasına ilişkin iyi istişarelerde bulundu. Bu görüşmelerde iki ülke arasında ticari ve ekonomik alanda işbirliği için istişare yapıldı.” ifadelerini kullandı.