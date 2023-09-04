İran: Kerkük Irak'ın iç meselesidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Yeni nükleer anlaşmaya yönelik spekülasyonlara yanıt

Kenani, İran ile ABD arasında "Eylül Belgesi" adı verilen bir belgenin varlığına ilişkin Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın açıklamasına dayanan haberler hakkında, “Eylül belgesi yeni bir belge sayılmıyor ve İran ile 4+1 arasındaki müzakere sürecidir” dedi.

Kenani konuya ilişkin olarak şu ifadelerde bulundu:

“Nükleer anlaşma müzakerelerinin son taslağı Eylül 2022'de sonuçlanmaya hazırdı ve tüm taraflar anlaşmaya geri dönecekti. ABDve Avrupalı ​​ortaklar, yanlış bir hesaplamayla İran'daki kargaşalara yatırım yaparak, Ukrayna'daki gelişmelere yarım yamalak bakıp zaman kaybederek müzakereleri sonuçlandırmayı reddettiler ve tüm tarafların anlaşmaya geri dönmek için gerekli iradeden yoksun olduğunu bir kez daha gösterdiler”

Kerkük'teki son gelişmeler

Kenani, Irak’taki özellikle de Kerkük’teki gelişmelerle ilgili “Irak'ın iç işlerine herhangi bir müdahalede bulunmayız. Irak hükümeti bu ülkenin iç işlerinden burada güvenliğin sağlanmasından sorumludur” ifadesini kullandı.

Batı medyasının petrol iddiası

Batı medyasının petrol satışına ve İran'ın ticari ilişkilerine ilişkin iddialarına değinen Kenani, “Medya kuruluşlarında yayınlanan iddialar bir amaç doğrultusunda yapılabilir. İran, diplomatik yola bağlı kalmanın yanı sıra yaptırımların etkisiz hale getirilmesi konusunda ciddi bir şekilde çalışacağını ve İran’ın diğer ülkelerle ticari ilişkilerine ilişkin nükleer anlaşmayı veya ABD yönetiminin görüşünü beklemeyeceğini birçok kez açıklamıştır” ifadelerinde bulundu.

Kenani sözlerine şöyle devam etti:

“İran halkının haklarını elde etmek için tüm hukuki yöntemleri kullanıyoruz. İran, ilişkileri süresince mevcut kapasiteyi kullandı ve birçok hükümet işbirliğini geliştirmeye çalışıyor.

Yaptırımlara rağmen petrolümüzü ihraç edip yerimizi koruyabildik. Şüphesiz acımasız yaptırımlar İran ve ortakları için kısıtlamalar yarattı ancak İran yaptırımlarla sınırlı olmayacağını gösterdi.”

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın Türk ve Suriyeli mevkidaşıyla son günlerdeki görümelerine atıfta bulunan Kenani, “İran'ın iki ülke ilişkilerine ilişkin tutumu oldukça açık ve dün İran'ın bakış açısı Dışişleri Bakanı tarafından tam olarak açıklandı. Suriye ve Türkiye ile görüşmelerimizin bir kısmı ikili konularla ilgilidir” dedi.

Emir Abdullahiyan New York'a gidecek

Kenani, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun uluslararası toplantılarına katılmanın İran için önem taşıdığını belirterek, Dışişleri Bakanı Sayın Emir Abdullahiyan'ın New York'ta yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılacağını söyledi.

İran’ın Riyad Büyükelçisinin planlarıyla ilgili olarak Kenani, “İran'ın Suudi Arabistan Büyükelçisi Sayın Enayati'nin görevi, belirlenen yol haritasına göre ve İran ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek yönünde olacak” dedi.

İran-Irak Güvenlik Anlaşması

Kenani, İran-Irak güvenlik anlaşması hakkında, “Daha önce de söylediğimiz gibi bu güvenlik anlaşmasının uygulanmasından Irak merkezi hükümeti ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) sorumludur. Irak hükümetinin anlaşma çerçevesinde sorumluluğunu yerine getirmesini bekliyoruz.

Bu anlaşmanın boyutları bellidir ve Irak tarafının anlaşmayı tam olarak uygulamasını bekliyoruz.” diye konuştu.