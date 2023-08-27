İran'dan 'yeni nükleer tesisler' açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bu kurumun 20 Yıllık Stratejik Vizyon Planı'na ilişkin açıklamada bulunarak, ''Bu belgede Atom Enerjisi Kurumu'nun ülkenin elektrik üretimindeki payı yüzde 15 olarak planlanmıştır. İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin talimatıyla bu kapasiteyi 20 bin megavat'a çıkardık.'' dedi.

Nükleer santrallerin gelişimi hakkında Muhammed İslami, inşa edilecek yeni nükleer tesisler için uygun yerler belirlendiğini söyledi.

Geçtiğmiz sene Huzistan eyaletinde “Karun” adlı yeni nükleer santralin temel atma töreninde konuşan İslami, ''Kaliteli ve ucuz enerji için yeni nükleer tesisler geliştirmeye önem veriyoruz. Kurum olarak nükleer tesisleri geliştirmeyi ve kalkındırmayı hedefliyoruz.” demişti.