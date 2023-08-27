Emir Abdullahiyan'dan telefon diplomasisi

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Emir Abdullahiyan katar'a İran'ın bloke edilmiş mal varlığının serbest bırakılmasındaki rolünden dolayı teşekkür etti.

Dışişleri Bakanı Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Albusaidi ile de dün aşkam telefonda konuştu.

Umman Sultanı'nın nükleer anlaşmasındaki yapıcı çabalarından dolayı teşekkür eden Emir Abdullahiyan, İran'ın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğine ilişkin stratejik belgeyi sonuçlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Emir Abdullahiyan Taliban yetkilisi ile de görüştü

Bakan Emir Abdullahiyan ayrıca dün akşam Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Hirmend Nehri ve İran'ın su hakkı anlaşmasına değinen Emir Abdullahiyan "İran heyetinin Hirmend Nehri'nde yaptığı inceleme ziyareti bu konunun aydınlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.

Emir Abdullahiyan "Tahran, Afgan halkının istikrarı, güvenliği ve refahı için Afganistan'daki tüm tarafların işbirliğini vurgulamaktadır" ifadesini kullandı.