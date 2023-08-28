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28 Ağu 2023 23:07

İran ve Umman ortak konsolosluk komitesi toplantısı düzenlendi

İran ve Umman ortak konsolosluk komitesi toplantısı düzenlendi

İran ve Umman ortak konsolosluk komitesinin ilk toplantısı Tahran'da yapıldı.

İran ve Umman arasındaki ortak konsolosluk komitesinin ilk toplantısı iki ülke dışişleri bakanlıklarından ilgili yetkililerin katılımıyla Tahran'da düzenlendi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 26 Ağustos'da Ummanlı mevkidaşı Sayyid Badr Albusaidi ile telefonda görüştü.

Umman Sultanı'nın nükleer anlaşmasındaki yapıcı çabalarından dolayı teşekkür eden Emir Abdullahiyan, İran'ın iki ülke arasındaki kapsamlı işbirliğine ilişkin stratejik belgeyi sonuçlandırmaya hazır olduğunu  söyledi.

News Code 1911256

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