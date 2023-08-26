Rusya: İran ile askeri işbirliğimiz sürecek

ABD'nin İran’a Rusya ile askeri işbirliği konusunda baskı uyguladığı yönünde basında çıkan haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ''ABD'nin baskılarına rağmen Tahran-Moskova askeri işbirliği sürecek'' dedi.

Ryabkov "Biz (Rusya ve İran) bağımsız ülkeleriz ve ABD ve müttefiklerinin emirlerine boyun eğmeyiz" ifadesini kullandı.

Amerikan basını, Washington hükümetinin, Tahran'dan Rusya'ya insansız hava aracı sağlamayı bırakmasını istediğini ileri sürdü.

Batı ülkeleri, İran’ın Rusya’ya Ukrayna’daki çatışmalarda kullanması için kendi İHA’larını sağladığını iddia ediyor.