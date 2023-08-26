Katar'dan önemli 'İran' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran ile Washington arasında sağlanan son mahkum takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdurrahman Al Sani, "Bu anlaşmanın İran'la nükleer anlaşma konusunda daha geniş müzakerelere yol açmasını umuyoruz"dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasında yapılan son anlaşmada ülkesinin önemli bir arabulucu rolü oynadığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde İran ile ABD arasında bir mahkum takası anlaşması yapıldığı açıklanmıştı.