  1. Dünya
  2. Ortadoğu
26 Ağu 2023 10:07

Katar'dan önemli 'İran' açıklaması

Katar'dan önemli 'İran' açıklaması

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, "İran ve ABD arasındaki son anlaşmanın nükleer görüşmelerine yol açmasını umuyoruz"dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Tahran ile Washington arasında sağlanan son mahkum takası anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Abdurrahman Al Sani, "Bu anlaşmanın İran'la nükleer anlaşma konusunda daha geniş müzakerelere yol açmasını umuyoruz"dedi.

Katar Dışişleri Bakanı, İran ve ABD arasında yapılan son anlaşmada ülkesinin önemli bir arabulucu rolü oynadığını bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde İran ile ABD arasında bir mahkum takası anlaşması yapıldığı açıklanmıştı.

News Code 1911186

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler