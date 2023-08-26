Wagner liderinin ölümünden Putin değil Batı faydalanır

Paralı milis grubu Wagner’in kurucu lideri Yevgeniy Prigojin, Rusya’nın Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Prigojin Ukrayna’dan Suriye’ye Libya’dan Nijer’e kadar çatışma bölgelerindeki Wagner varlığının arkasındaki isimdi.

Peki Yevgeniy Prigojin'in, ölümünde kimin parmağı var? Başka bir değişle Batı medyasının Putin'in parmağı olduğu iddiası doğru mu?

Mehr Haber Ajansı konu ile ilgili Siyaset bilimci ve yazar Mehmet Perinçek ile bir röportaj gerçekleştirdi. Perinçek, "Wagner'in liderine yapılacak herhangi bir suikast direk parmaklar zaten Putin'e dönecekti ve Putin suçlanacaktı ki öyle de oldu, Batı masasında bunu gördük. Bu olayın Rusya içerisinde vatansever güçler içinde birbirine şüpheli bakılmasına yol açabilir. İç karışıklığın çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle Putin'in böyle bir girişimde bulunmasıiddiası mantıklı değil." dedi.

Aşağıdaki yazıda röportajın tamamını okuyabilirsiniz:

1-Rusya'da yaşanan üçak olayı ve Wagner lideri Yevgeniy Prigojin'in hayatını kaybetmesinin ardından Batı medyası Rusya devletini bu olayın sebebi olarak göstermektedir. Siz bu olayları nasıl değerlendiriyirsunuz?

İlk başta şunun altını çizmek lazım; Putin bir kabile reisi değil bir devlet başkanı, bu nedenle devletin aklıyla hareket ediyor ve kişisel duyguları ile hareket etmiyor. Zaten intikam duyguları ile hareket edilen bir durum söz konusu değildi. İlk 24 Haziran’da bir kardeş kavgası oldu. Küçük kardeş yanlış bir yere girmişti, fakat yanlışını anlayıp geri dönmüş ve tekrardan Rus devletinin kontrolü altına girmişti. Hatta bu ayaklanmadan 3-4 gün sonra Kremlin'de ortak bir toplantı dahil yaptılar ve Putin bunu çok iyi biliyor savaş güçle kazanılır, savaş konuşarak ya da intikamla değil savaş güçle kazanılır. Ve bu noktada da Wagner Rusya’nın Atlantık noktasında verdiği savaş açısından önemli bir katkı sağlıyor. Özellikle Afrika'daki son gelişmeler ışığında Wagner'in rolü daha çok artacaktır. Wagner'in özellikle Nijer'de Fransız emperyarlisminin kovalayacak olması.

Yani hem Afrika'da hem Polonya'da Wagner Rusya'ın elini güçlendiriyordu. Wagner Putin'in rakibi değil aksine Putin'in stratejisini destekleyen bir bir unsur olduğunu bize gösteriyordu. Bu nedenle Rusya'nın Wagner'i ortadan kaldırılması konusu mantıklı değil.

Wagner Afrika'da yaşanan neo sömürgeciliği inişe geçirilmesi ve İngiliz ve Amerika emperyalizmine karşı bir Afrika oyanışının yaşanması konusunda Rusya'nın elini güçlendiriyordu. Sadece Afrika değil Ukrayna meselesinde son Polonya çerçevesi girişimlerde önemliydi. Hem Putin hem Lukaşenko Polonya'nın Ukrayna'nın işgal edebileceği tehdidine dikkat çekmişlerdi ve buna karşı Wagner'in Polonya konuşlandırıldıklarına tanık olduk. Bu da bize Polonya'nın Ukrayna'ya girmesi durumunda Wagner güçlerinin buna karşı mukavemet amacıyla da kullanılabileceğini gösteriyordu. Son zamanlarda Belaruslu yetkililer de Polonya'nın kendi sınırlarına tecavüzlerin yaşandığı ifade ediyorlardı. Hatta Rus büyükelçı Minsk'teki Belarus'a yapılan bir saldırı Rusya'ya yapılmış sayılır demişti. Bunlarda belki de gelecekte Belarus'un savaşa dahil olabileceğini ve bu noktada Wagner'in kullanılabileceğini gösteriyordu ki biliyorsunuz Kiev'e Belarus üzerinden geçmek daha yakın. Yani hem Afrika'da hem Polonya'da Wagner Rusya'nın elini güçlendiriyordu. Wagner Putin'in rakibi değil aksine Putin'in stratejisini destekleyen bir bir unsur olduğunu bize gösteriyordu. Bu nedenle Rusya'nın Wagner'i ortadan kaldırılması konusu mantıklı değil.

Bunun dışında Wagner'in liderine yapılacak herhangi bir suikast direk parmaklar zaten Putin'e dönecekti ve Putin suçlanacaktı ki öyle de oldu, batı masasında bunu gördük. Bu olayın Rusya içerisinde vatansever güçler içinde birbirine şüpheli bakılmasına yol açabilir. İç karışıklığın çıkmasına yol açabilir. Bu nedenle Putin'in böyle bir girişimde bulunması mantıklı değil. Bu açıdan Wagner liderine bir suikast Rusya'ya bir fayda sağlamayacağını ve aksine bundan zarar göreceğini ifade,etmek gerekir. Peki kim bundan faydalanır? Çok açık bir şekilde Polonya ve Afrika'da Wagner'i tavsiye etmek isteyen güçler zaten belli. Fransa ve Amerikan emperyalizmi. Wagner Amerika ve Fransa açısından en fazla istenmeyen unsurdu. Bu nedenle Wagner liderinin öldürülmesi en fazla Batının işine yarar. Bunu üzerinde Rusya'da iç karışık çıkarma ve vatansever kesimi bölmek projesi hayata geçirilmiştir.

2- Wagner'in Rus ordusuyla derin farklılıkları olmasına rağmen, bu şirketin Putin'in siyaset tarzıyla neredeyse hiçbir sorunu yoktu. Bundan sonra bu şirketin kaderi ve Rus hükümetiyle ilişkisi nasıl olacak?

24 Haziran'daki ayaklanmada dahil Prigojin Putin'e karşı bir eylem içerisinde bulunmadıklarını ve Rus ordusuna karşı farklı yönlendirmelerde bulunduklarını söylemişti. Dolayısıyla Prigojin hiçbir zaman Putin'e karşı çıkmadı aksine Putin'in dünya üzerinde uyguladığı stratejisinde önemli araç oldu. Putin zaten başsağlığı mesajında da ifade etmiş oldu. Bundan sonra Wagner'in önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Wagner'in sağ kalan komutanlarından Wagner'in ülkeye hizmet etmeyi sürdüreceğini söylediler. Bundan sonra da Wagner şirketi Rus hükümetinin kontrolü altında Afrika ve Belarus'ta görevini yerine getireceğini hem Afrika hem de Belarus'ta Ukrayna meselesinde Polonya'nın mudahelesini engellemek amaçlı kullanılmaya devam edecektur. Fakat bu yapının önümüzdeki süreçte ne kadar etkisini koruyabileceğini ilerideki zamanda göreceğiz.