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26 Ağu 2023 12:52

İran'ın Erivan Büyükelçisi'nden ''Ermenistan'' açıklaması

İran'ın Erivan Büyükelçisi'nden ''Ermenistan'' açıklaması

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, İran-Ermenistan ilişkileri hakkında açıklamada bulundu.

Armenpress’in haberine göre İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, Tahran'ın Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini desteklediğini vurguladı.

Subhani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Temel politikamız Ermenistan ile ilişkileri geliştirmektir. İran her zaman Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini savunmaktadır” dedi.

Büyükelçi Subhani, “Özellikle Ermenistan'ın bağımsızlığını kazandığından beri iki ülkenin hiçbir konuda herhangi bir sorunu olmadı” ifadesini kullandı.

News Code 1911195

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