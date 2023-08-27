İran Meclis heyeti Afganistan'da

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Hafız Ziya Ahmed, İran meclis heyeti Taliban’ın Dışişleri Bakan Vekili ile bir araya geldiğini duyurdu.

Hafız Ziya Ahmed bu toplantıda güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, kaçakçılığın önlenmesi, sınırların korunması ve ticaret konularında detaylı görüşmeler gerçekleştirildiğini bildirdi.

Hafız Ziya Ahmed İran heyetinin görüşmede kaçakçılığın önlenmesi, sınır sorunlarının yönetilmesi ve yetkisiz kişilerin hareketlerinin engellenmesi ve çözüm bulunması için iki tarafın ortak çalışması gerektiğini vurguladığını söyledi.

Ziya Ahmed ayrıca İran meclis heyetinin İran’ın, çeşitli konulardaki deneyimlerini Afganistan'daki Taliban geçici hükümetiyle paylaşmaya hazır olduğunu vurguladığını belirtti.

Buna ilaveten İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da dün akşam Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Hirmend Nehri ve İran'ın su hakkı anlaşmasına değinen Emir Abdullahiyan "İran heyetinin Hirmend Nehri'nde yaptığı inceleme ziyareti bu konunun aydınlanmasında yardımcı olacaktır" dedi.

Emir Abdullahiyan "Tahran, Afgan halkının istikrarı, güvenliği ve refahı için Afganistan'daki tüm tarafların işbirliğini vurgulamaktadır" ifadesini kullandı.