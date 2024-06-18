Gazze'deki Nusayrat kampına saldırı

Görgü tanıkları, Siyonist rejimin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin şehit olduğu, yaralananlar olduğunu ifade etti.

Siyonist rejimin savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

Siyonist rejim topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli şehit oldu, 85 bin 372 kişi yaralandı.