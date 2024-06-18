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18 Haz 2024 09:55

Gazze'deki Nusayrat kampına saldırı

Gazze'deki Nusayrat kampına saldırı

Siyonist rejim ordusunun Gazze'nin merkezindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na şafak vakti düzenlediği hava bombardımanında 7 kişi şehit oldu, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, Siyonist rejimin Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 7 Filistinlinin şehit olduğu, yaralananlar olduğunu ifade etti.

Siyonist rejimin savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Belah kenti semalarında da yoğun uçuş yaptı.

Siyonist rejim topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batı mahallelerine saldırılar düzenledi.

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuk 37 bin 347 Filistinli şehit oldu, 85 bin 372 kişi yaralandı.

News ID 1917800

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