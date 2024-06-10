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10 Haz 2024 11:43

Nuseyrat Kampı'na saldırıda ABD ve İngiltere'nin parmağı vardı

Nuseyrat Kampı'na saldırıda ABD ve İngiltere'nin parmağı vardı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Nuseyrat Kampı’na düzenlenen saldırılarda ABD ve İngiltere'nin askeri ve istihbarat güçlerinin parmağı olduğunu belirtti.

İran  Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Nasır Kenani, Siyonist rejimin Nuseyrat Kampı’na yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, “ Pek çok raporda ABD ve İngiltere'nin askeri ve istihbarat güçlerinin de bu saldırıda parmağı olduğu öne sürüldü” dedi.

Kenani, Gazze’de ateşkes konusuyla ilgili olarak, “Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nde 8 aydır işlediği savaş suçları, başından beri ABD'nin tam desteğiyle işlenmektedir. ABD'nin ateşkes sağlama konusunda ciddi olduğuna dair hiçbir kanıt yok. ABD yönetiminin zerre kadar dürüstlüğü varsa bu rejime askeri teçhizat göndermekten kaçınması gerekiyor” ifadesini kullandı.

Siyonist rejim kabinesinde peş peşe yaşanan istifalar hakkında Kenani, “Siyonist rejim kabinesindeki istifalar, bu rejimin iç çöküşünü ve hedeflerinin hiçbirine ulaşamadığını ve stratejik yenilgilerini gösteriyor. Siyonist rejimin kabinesindeki birkaç katilin devredilmesi elbette Filistin'deki durumu değiştirmeyecektir. Dolayısıyla uluslararası toplum, Gazze'deki savaşı durdurmak için üzerine düşeni yerine getirmelidir” ifadelerinde bulundu.

Kenani, yurt dışında seçimlerin yapılmasıyla ilgili alınan tedbirler hakkında, “Yurtdışındaki vatandaşlar, İran toplumunun etkin bir üyesi olarak seçimlere katılma hakkına sahip olmalıdır. Yurtdışındaki İranlıların seçimlere katılımı için ilgili ülke yetkilileriyle gerekli görüşmeler yapılmıştır” dedi.

Sözcü Kenani, İran'a yönelik baskılarına ilikin olarak, “Bazı Avrupalı tarafların nükleer meseleyle ilgili olarak İran'a yönelik yapıcı olmayan eylemlerin hukuki dayanağı ve kabul edilebilir siyasi mantığı yoktur. İran'a ithamda bulunmak yerine sorumluluklarının farkına varmalı ve sorumluluklarını yerine getirmelidirler” ifadelerinde bulundu.

İran’ın uluslararası yasalara bağlı olduğunu vurgulayan Kenani, “İran, Ajans ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması çerçevesinde nükleer faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmektedir. ABD ve Avrupa da dahil olmak üzere bazı batılı tarafların siyasi baskıları, ajansın faaliyetlerini etkilemiştir” dedi.

News ID 1917583

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