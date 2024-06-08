Katil İsrail Nusayrat Kampı'nı vurdu: 210 şehit

İsrail rejimi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına hava, kara ve denizden 246'ncı gününde de devam ediyor. Filistin halkını aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açan İsrail ordusu, Gazze'ye yeni bir saldırı başlattı.

Katil İsrail ordusunun Nuseyrat Mülteci Kampının da bulunduğu Gazze Şeridi'nin merkezine gerçekleştirdiği yoğun saldırı sonucu 210 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 400'ü geçti.

İnsansız Hava Araçları hareket eden her şeyi vuruyor

Sağlık görevlilerinin verdiği bilgiye göre, İsrail insansız hava araçları Nusayrat Kampı semalarında yoğun şekilde uçuyor ve kampın yollarında hareket eden herkese ateş açarak çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden oluyor.

Gazze Şeridi'nin merkezinin hemen her bölgesinden bombalama sonucu yoğun dumanlar yükseliyor.