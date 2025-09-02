Belçika'dan Filistin'i tanıma kararı

Bir süredir, İsrail'in saldırılarına karşı birçok ülke, Filistin'i tanıyacağını açıklıyor.
Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot New York'ta düzenlenecek 80'inci Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tam bir devlet olarak tanıyacağını duyurdu.
Prevo, Siyonist rejime de yaptırımlar uygulanacağını duyurdu.
Filistin’i tanıma adımı ilk olarak Fransa'dan gelmişti ve BM Genel Kurulu'nu işaret etmişti.
Avustralya da Filistin Devleti'ni tanıyacağını açıklayan ülkeler arasında.
İngiltere ise "İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmemesi halinde BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını” duyurmuştu.
Son olarak Kanada Başbakanı Mark Carney de Filistin Devleti'ni tanıma kararını duyurmuştu.
