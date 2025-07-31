  1. Dünya
  2. Asya
31 Tem 2025 10:48

Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacağının sinyalini verdi

Avustralya Filistin Devleti'ni tanıyacağının sinyalini verdi

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Filistin Devleti'ni tanımak için uygun koşulların sağlanmasını beklediğini ifade etti.

AA’ya göre, Albanese, Avustralya'nın Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin yayımladığı New York Bildirisi'ne imza atmasının ardından konuştu.

Filistin Devleti'nin, iki devletli çözümün hayata geçirilmesine katkı sağlaması gibi uygun koşulların sağlanması halinde tanınabileceğini belirten Albanese, böyle bir beyanın sadece bir kez yapılabileceğini söyledi.

Türkiye ile 16 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ile Arap Birliği'nin bugün yayımladığı New York Bildirisi'nde, İsrail'in Gazze'deki sivillere ve sivil altyapıya yönelik saldırıları, şehirdeki kuşatma ve açlık kınanarak saldırıların, yıkıcı bir insani felakete yol açtığı vurgulanmıştı.

News ID 1929074

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler