Tümgeneral Musevi, oyunu sandığa attı

İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, an önce Tahran'da oyunu sandığa attı.
İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.
İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, an önce Tahran'da oyunu sandığa attı.
İran Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi, an önce Tahran'da oyunu sandığa attı.
İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.
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