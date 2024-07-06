Sırbistan'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.
Aleksandar Vučić'in paylaşımı şöyle:
"İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı yürekten tebrik ediyorum. Zaferiniz, İran vatandaşlarının geleceğe yönelik vizyonunuza, barışa olan bağlılığınıza ve ülkenizin ilerlemesine olan arzunuza duyduğu güveni gösteriyor. Yönetiminizin halkınıza mutluluk ve refah getireceğinden eminim."
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