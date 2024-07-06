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6 Tem 2024 18:10

Sırbistan'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Sırbistan'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Sırbistan Devlet Başkanı, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Aleksandar Vučić'in paylaşımı şöyle:

"İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı yürekten tebrik ediyorum. Zaferiniz, İran vatandaşlarının geleceğe yönelik vizyonunuza, barışa olan bağlılığınıza ve ülkenizin ilerlemesine olan arzunuza duyduğu güveni gösteriyor. Yönetiminizin halkınıza mutluluk ve refah getireceğinden eminim."

News ID 1918337

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