Sırbistan'dan Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vučić, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Mesut Pezeşkiyan'ı tebrik etti.

Aleksandar Vučić'in paylaşımı şöyle:

"İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı yürekten tebrik ediyorum. Zaferiniz, İran vatandaşlarının geleceğe yönelik vizyonunuza, barışa olan bağlılığınıza ve ülkenizin ilerlemesine olan arzunuza duyduğu güveni gösteriyor. Yönetiminizin halkınıza mutluluk ve refah getireceğinden eminim."