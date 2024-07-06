Özbekistan Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı tebrik etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran’da dün ikinci turu gerçekleşen 14. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların çoğunluğunu alarak cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik etti.

Mirziyoyev tebrik mesajında Tahran ve Taşkent arasındaki uzun vadeli ve kapsamlı işbirliğinin Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı döneminde daha yüksek bir seviyeye ulaşacağını temenni etti.

Mirziyoyev ayrıca,İran'la siyasi, ticari-ekonomik, ulaştırma, iletişim ve kültürel-insani alanlardaki işbirliğinin sürekli ve etkin biçimde gelişeceğini umut etti.