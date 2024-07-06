Said Celili rakibini tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybeden Said Celili rakibi Mesut Pezeşyian'ı tebrik etti.

Said Celili mesajının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:

Büyük İran halkı, 5 Temmuz'da dini demokrasinin ve cumhuriyetçi sistem temellerinin sağlamlığını ve derinliğini, geniş bir katılımla, sağlıklı ve güvenli bir ortamda ciddi bir rekabetle bir kez daha dünyaya gösterdi.

Ülkenin kalkınması için halk tarafından seçilen adayın yanında olup yardım etmek her birimizin görevidir.

Halkın oyunu kazanmayı başaran sayın Pezeşkiyan’ı tebrik ediyor ve geçmişte olduğu gibi, kurulan hükümetin sorunları aşmasına ve ülkenin ilerlemesinde istenilen noktaya gelmesine yardımcı olmayı görevim olarak görüyorum.