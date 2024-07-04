Gazze'de şehit sayısı 38 bini aştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin 272. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 58 kişiyi şehit etti, 179 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 38 bin 11'e, yaralıların sayısının ise 87 bin 445'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.