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4 Tem 2024 18:05

Gazze'de şehit sayısı 38 bini aştı

Gazze'de şehit sayısı 38 bini aştı

İşgalci siyonistlerin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü soykırımda şehit olanların sayısı 38 bin 11'e, yaralıların sayısı 87 bin 445'e yükseldi.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci siyonistlerin 272. günde devam ettirdiği saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Buna göre işgalci rejim, son 24 saatte gerçekleştirdiği 4 katliamda 58 kişiyi şehit etti, 179 kişiyi de yaraladı.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 38 bin 11'e, yaralıların sayısının ise 87 bin 445'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

News ID 1918244

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